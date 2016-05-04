Ульяновск, 4 мая, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Правительство Ульяновской области и общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет проведена целая серия мероприятий по формированию здорового образа жизни. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соглашение подписали врио губернатора Сергей Морозов и главный кардиохирург Минздрава РФ, директор НЦССХ им. А. Н. Бакулева, президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия.

Правительство Ульяновской области Президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия и врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов

Документ предусматривает проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов, круглых столов и мастер-классов по вопросам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни как для профильных специалистов, так и для населения.

Также запланированы массовые акции, медицинские и профилактические обследования ульяновцев с привлечением общественных приемных «Лиги здоровья нации».

Кроме того, «Лига здоровья нации» окажет региону поддержку при организации благотворительных акций, фестивалей, конкурсов, выставок, культурных и образовательных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни и профилактику различных заболеваний.

«Я очень позитивно оцениваю то, что региональное правительство делает в Ульяновской области и в сфере здравоохранения, и в сфере общественного здоровья. Важно укреплять такие направления, как профилактика, создание здоровьесберегающей среды, и сегодня на форуме мы имели возможность все это посмотреть, — завил в ходе церемонии подписания первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян — Очень важно, что 2016 год в регионе объявлен решением врио губернатора Сергея Морозова Годом здравоохранения. В ходе нашего с ним и с Лео Антоновичем Бокерией общения Сергей Иванович высказал идею о том, чтобы одно из мероприятий Лиги здоровья нации провести в Ульяновской области. Мы это поддержали — и министерство, и общественная организация. Я думаю, это очень важно».

В ходе мероприятия Лео Бокерия вручил Сергею Морозову статуэтку и диплом за поддержку Лиги здоровья нации.

«Наши губернаторы очень активно реагируют на взаимодействие с общественными организациями, этому есть очень много примеров, в том числе и в Ульяновской области», — подчеркнул Бокерия.

Кроме того, Морозов представил опыт региона на пленарном заседании Х Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

По его словам, 2016 год в Ульяновской области проходит как Год здравоохранения, формирования профессионального и ответственного отношения к своему здоровью: «За 11 лет мы реализовали много проектов и программ, чтобы переломить негативные демографические тренды. Средняя продолжительность жизни у нас сегодня составляет 71,8 года, в 2004 году этот показатель был чуть больше 65 лет».

«В Ульяновской области реализуется множество проектов, которые направлены на формирование профессионального отношения населения к своему здоровью, в том числе приоритетный партийный проект «Здоровый регион», агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью», антиалкогольное и антитабачное движение, донорское добровольчество, проекты «Кардиодесант» и «Онкодесант». Такой комплексной межведомственной работой мы хотим добиться изменения мышления, образа жизни, позиции людей по отношению к своему здоровью, а значит формировать новую демографическую и семейную политику региона», — подчеркнул Морозов.

Как сообщалось, с 2015 года Ульяновск включен в маршрут Всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции «Волна здоровья», организованной Лигой здоровья нации. Консультации получили около 250 жителей региона, некоторые из них направлены на высокотехнологичные операции. Опыт проведения другой известной акции Лиги здоровья нации «10 тысяч шагов к жизни» также нашел свое отражение в Ульяновской области в виде постоянной региональной акции «Шаги здоровья».

«Мы очень благодарны руководству Ульяновской области за очень внимательное отношение к развитию различных видов спорта, в том числе неолимпийских. В прошлом году мы проводили в Ульяновске фестиваль неолимпийских видов спорта, это традиционный наш фестиваль. Нельзя не вспомнить проведенный в этом году чемпионат мира по хоккею с мячом, который, во-первых, стал успешным для нашей сборной команды, но главное, проведен на очень хорошем уровне, и жители Ульяновской области получили огромное удовольствие от потрясающей игры. Без вовлеченности руководства области, наверное, такой чемпионат мира было бы сложно провести», — добавил заместитель министра спорта Российской Федерации Павел Колобков.

Также высокую оценку гостей выставки, которая проходила в рамках форума, получила экспозиция Ульяновской области. Регион представил три интерактивные зоны, где можно было пройти профилактический осмотр и получить рекомендации от специалистов центров здоровья. Отдельные стенды были посвящены Году здравоохранения в Ульяновской области.