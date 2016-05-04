Москва, 4 мая, 2016, 14:35 — ИА Регнум. На основании данных о задолженности по заработной плате территориальное отделение Роструда в Свердловской области провело проверку «Уральского завода транспортного машиностроения», выпускающего военную технику и железнодорожную продукцию. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

zavoddvk.ru Уралвагонзавод

По результатам проверки была выявлена задолженность перед 2592 работниками на общую сумму более 26 млн рублей. По требованию Роструда предприятие полностью погасило долг перед сотрудниками.

За нарушение трудового законодательства юридическое лицо было привлечено к административной ответственности, указали в ведомстве.

Напомним, ранее глава Минтруда Максим Топилин дал распоряжение проверить предприятия в трех регионах, откуда в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным поступали жалобы граждан по поводу задержек по зарплатам.

В частности, жалобы исходили от сотрудников «Уралавтоприцепа» Челябинской области, «Рыбокомбината Островного» Сахалинской области, а также «Гидростроя», находящегося в Республике Северная Осетия — Алания.

14 апреля министр дал поручение провести соответствующие проверки. «Я дал поручение Роструду провести служебную проверку в отношении действий инспекций труда Республики Северная Осетия — Алания, Сахалинской и Челябинской областей», — заявил Топилин.

Кроме того, Роструд теперь в ежедневном режиме отчитывается перед главой министерства о процессе погашения долгов указанных предприятий, подчеркнул он.