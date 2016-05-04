Кишинёв, 4 мая, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Американская военная техника, прибывшая в Молдавию для участия в молдавско-американских учениях Dragon Pioneer-2016, благополучно добралась до места проведения учений — молдавской военной базы в Негрештах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 мая в пресс-службе Минобороны Молдавии.

defense.gov Военная техника США

В Молдавию американская военная техника прибыла из Румынии. На молдавско-румынской границе сторонники «пророссийской» Партии социалистов Молдавии провели акцию протеста, перекрыв на несколько часов дорогу для проезда техники. Затем, после фотосессии и переговоров с представителями молдавских властей, социалисты расступились и пропустили технику.

«На несколько часов нам удалось удержать военную технику США», — похвалился лидер социалистов Игорь Додон. Он также пообещал, что социалисты заблокируют въезд американской техники в Кишинев, где молдавские власти намерены выставить ее на центральной площади 9 мая, в День Победы. «Будем блокировать на подступах к Кишиневу, если попробуют войти в город 9 мая», — заверил Додон.

С заявлением в связи с вводом на территорию Молдавии бронетехники армии США выступила и оппозиционная «Наша партия». Авторы документа считают, что «ввод в Молдову колонны боевой бронетехники Второго кавалерийского полка США, дислоцированного в Европе, является беспрецедентным и демонстративным нарушением закрепленного Конституцией и признанного международным сообществом нейтрального статуса Республики Молдова». «Считаем, что правящий в Молдове режим решил таким образом получить очередную индульгенцию с целью прикрыть свои криминальные действия в отношении собственного народа. Ввод боеспособных и полностью оснащенных для ведения боевых действий армейских подразделений далеко выходит за пределы положений договоров о партнерстве со структурами НАТО, которые были заключены Республикой Молдова», — говорится в заявлении.

«Нашисты» выразили мнение, что данная «демонстративная и провокационная акция» влечет за собой эскалацию напряженности в Приднестровье, «ставя под угрозу срыва переговорный процесс и перспективы мирного урегулирования приднестровского конфликта». «В этой связи мы требуем немедленного созыва парламента, с целью вынесения политико-правовой оценки происходящему и прекращения систематического нарушения конституционного строя Республики Молдова. «Наша Партия» призывает граждан Молдовы подняться на борьбу с захватившим страну режимом и положить конец этой угрозе миру и безопасности», — подводят итог авторы документа.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 20 мая в Молдавии проходят молдавско-американские военные учения Dragon Pioneer — 2016. В учениях задействованы 58 единиц техники из США, включая 18 военных вездеходов HMMW, а также военно-транспортные и медицинские автомобили. Молдавская оппозиция назвала ввод американской бронетехники «военной оккупацией Молдавии» и «грубой пощёчиной конституции Молдавии», в которой прописан статус нейтралитета.

Между тем в Министерстве обороны Молдавии подтвердили, что 9 мая на центральной площади молдавской столицы Кишинева будет выставлена американская военная техника, которая прибывает в республику для участия в учениях. В рамках выставки военной техники планируется представить 24 единицы американской военной техники и 12 — из арсенала молдавской национальной армии.

Отметим, что конституционный статус «нейтралитета» Молдавии постоянно нарушается молдавскими властями. Президент Молдавии Николай Тимофти неоднократно заявлял, что проголосовал бы за вступление республики в НАТО и рассматривает это как «единственный шанс» защититься от России. А министр обороны Анатолий Шалару, являющийся назначенцем прорумынской Либеральной партии, которая открыто выступает за членство Молдавии в НАТО, заявил в конце августа 2015 года, что власти Молдавии рассматривают вступление в Североатлантический альянс в качестве своей долгосрочной цели.