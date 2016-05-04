Пермь, 4 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Прикамье группа ученых во главе с доктором физико-математических наук, профессором Пермского университета (ПГНИУ) Вячеславом Пановым озвучит результаты своих исследований возможного малого вращения расширяющейся Вселенной, которые они получили за 33 года работы в этом направлении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пермского университета.

Астроном (фрагмент). Ян Вермеер. 1668

До этого специалисты по гравитации в основном предлагали модели Вселенной с расширением, но без вращения.

В 1990-е годы вместе с московским исследователем Юрием Сбытовым пермяки рассчитали эффект по поляризации радиоизлучения от далеких галактик, что дало основание считать, что Вселенная не только расширяется, но и вращается.

«В современной астрофизике активно изучаются так называемые «кротовые норы», которые в будущем могут привести к путешествиям на сверхдальние расстояния. Они возможны и во вращающихся Вселенных», — заявляет Вячеслав Панов.

Подчеркнем, что космологическую модель расширяющейся Вселенной предложил в 1922 году ученый Пермского университета Александр Фридман. Она удовлетворяла полевым уравнениям общей теории относительности и была первой из нестационарных моделей. В 1949 году Курт Гёдель предложил модель вращающейся Вселенной без расширения. Это решение обладает некоторыми странными свойствами, в частности, допускает существование замкнутых подобных времени линий, позволяющих некоторые виды путешествий во времени.

Добавим, обсуждение темы пройдет во время круглого стола «Вселенная, жизнь, человек, разум» в рамках международного форума «Математика и глобальные вызовы XXI века» в ПГНИУ 16 мая. В обсуждении примут участие также философы и богословы.