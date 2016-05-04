Москва, 4 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального о защите чести и достоинства, поданный оппозиционером к ВГТРК, заместителю гендиректора компании Дмитрию Киселеву и автору фильма «Эффект Браудера» Евгению Попову. Об этом сообщил «Агентству Москва» пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Цитата из д/ф «Эффект Браудера». реж Евгений Попов. 2016. Россия Навальный и Браудер

«А. Навальный все указанные недостатки в иске устранил и подал уточненное исковое заявление, — сказал он. — Суд принял иск к производству».

Тимошенко также добавил, что досудебная подготовка по данному делу предварительно назначена на 19 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России набирает обороты скандал, связанный с возможным сотрудничеством оппозиционера Алексея Навального и создателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Доказательствам совместных действий указанных фигурантов посвящен новый фильм «Эффект Браудера».

Авторы фильма, показанного 13 апреля в программе «Специальный корреспондент», обнародовали секретную переписку и документы, касающиеся возможного сотрудничества Браудера с ЦРУ и Алексеем Навальным.

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