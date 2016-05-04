Москва, 4 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В результате атаки хакеров, совершенной в январе этого года, Русский международный банк лишился суммы в 508,67 млн рублей. Средства были сняты злоумышленниками с корреспондентского счета кредитной организации в Центробанке РФ, сообщает 4 мая портал Банки.ру.

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По факту хищения средств банка 25 марта текущего года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159.6 УК РФ, «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

Значительную часть суммы — 336 млн рублей — уже удалось вернуть в результате активной работы с Банком России и банками-контрагентами, работа по возвращению похищенных средств продолжается.

О хакерской атаке на банк сообщалось ранее, тогда Русский международный банк обратился к ЦБ с просьбой об отключении от системы электронных платежей Банка России. После выполнения технических работ подключение банка к системе было восстановлено, однако сумма похищенных средств не была озвучена, было лишь сказано о пропавших «нескольких миллионах рублей».

После хакерской атаки меры информационной безопасности кредитной организации были усилены, в частности, было закуплено программное обеспечение «для выявления аномальной сетевой активности».