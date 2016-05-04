Афины , 4 мая, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Хакеры группы Anonymous организовали DDoS-атаку на Центробанк Греции, сообщает Reuters.

ms-it.kr.ua Хакеры

Сообщается, что последствия атаки были устранены системой безопасности. Атака затронула только сайт учреждения, который вынужден был на некоторое время прекратить работу.

Anonymous уже опубликовали в Сети видеообращение, в ходе которого взяли на себя ответственность за акцию. Они подчеркнули, что акция является началом 30-дневной кампании, в ходе которой будут атакованы сайты центральных банков по всему миру.

Напомним, что сообщество хакеров Anonymous известно с 2004 года. Своей целью оно провозглашает борьбу за свободу интернета и протест против монополизации права на информацию.