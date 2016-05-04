Донецк, 4 мая, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко пообещал не организовывать ответное покушение на жизнь президента Украины Петра Порошенко. Об этом Захарченко заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суд над Порошенко

Напомним, что 29 апреля МГБ ДНР сообщило, что Порошенко лично отдал приказ на физическое уничтожение глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, а сам Захарченко обвинил сотрудников СБУ в подготовке в отношении него покушения. «Это были действующие сотрудники СБУ», — сказал Захарченко.

«Организовать покушение на Порошенко? Этого я делать не буду. И не потому, что хорошо отношусь к Порошенко. Я думаю, вы догадываетесь, как я к нему отношусь. Просто я считаю, что судьба Порошенко находится в руках украинского народа, во всяком случае пока», — считает Захарченко.

По его словам, в принципе судить Порошенко должен украинский народ.

«И суд над Порошенко должен совершить украинский народ, в том числе та его часть, которая голосовала за Порошенко на выборах. Я не хочу узурпировать это право у украинцев», — сказал Захарченко.

Вместе с тем глава республики пообещал разбить ВСУ и отдать под суд Порошенко, в случае если украинские войска предпримут попытку силой взять Донбасс.

«Для меня Порошенко — человек, который отдаёт приказы, в результате исполнения которых гибнут мои солдаты и мои земляки — мирные жители. Если Киев не остановится и попробует ещё раз решить наш конфликт силой, то тогда, уверен, мы одержим военную победу над бандеровцами и будем обращаться с Порошенко как с побеждённым. То есть тогда судить его будем мы», — пообещал Захарченко.