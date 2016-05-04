Улан-Удэ, 4 мая, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В Бурятии к 1 мая текущего года подорожали рыбные консервы (6%), мандарины (6%), виноград (11,1%), сыры твердые (13,5%).

samuibuildingadvisor0 Хлеб

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 мая, в республиканском правительстве, «незначительный рост цен» зафиксирован на белый пшеничный хлеб (0,1%), ржаной хлеб (0,2%), рисовую крупу (0,3%), творог (0,3%), чай черный байховый (0,5%), кефир (0,7%), варено-копченые колбасы (0,8%), говядину (1,7%), подсолнечное масло (1,7%), гречневую крупу (1,9%), поваренную соль (2%), питьевую воду (2,1%), морковь (2,4%), помидоры свежие (3%), бананы (3,6%).

Также, согласно данным мониторинга, проводимого правительством Бурятии, в регионе зарегистрировано снижение цен на макаронные изделия (0,4%), сахар-песок (1%), колбасные вареные изделия (1,7%), сырокопченые колбасы (10,8%), свинину (0,2%), куры (1%), мороженую, копченую и соленую рыбу (1,8%; 17%; 1,8% соответственно), питьевое молоко (0,8%), сметану (1,1%), картофель (7%), репчатый лук (1,1%), свежие огурцы (14,1%), сладкий перец (10%), яблоки (0,3%), апельсины (3,3%).

В Минпромторге республики ИА REGNUM сообщили, что мониторинг цен проводится каждый месяц в 168 торговых объектах, в том числе в 65 республиканских сетевых и 28 несетевых магазинах, 70 павильонах, в киосках и на рынках.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за январь — февраль текущего года в Бурятии сильнее всего подорожали яблоки (на 3,8%), соленая рыба (4,6%), свежие томаты (5,7%), сахар-песок (5,9%), бананы (5,9%), белокочанная капуста (21%).