Анкара, 4 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила 4 мая введение безвизового режима для граждан Турции, посещающих Шенгенскую зону, при определенных условиях, сообщает Europe1.

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Введение безвизового режима с Турцией было одним из условий Анкары по продолжению сотрудничества в рамках заключенного 18 марта с ЕС соглашения об остановке потока мигрантов, прибывающих на территорию блока.

В его рамках Анкара брала на себя обязательства по возвращению всех нелегальных переселенцев, прибывающих на территорию греческих островов.

Напомним, ранее стало известно, что парламентарии Турции преодолели последний шаг для получения безвизового режима с ЕС — приняли законопроект, согласно которому учреждается специальный комитет надзора за правоохранительными органами.