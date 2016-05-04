Донецк, 4 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Нынешняя украинская власть только внешне отличается от оккупационного режима времен гитлеровского вторжения. Об этом глава ДНР Александр Захарченко заявил сегодня, 4 мая, в ходе онлайн-конференции с жителями Одессы и Одесской области, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Это, действительно, похоже на оккупацию, как во время Великой Отечественной… Впрочем, разница между нацистами тех лет и неонацистами нынешними — лишь внешняя. Суть — одна», — считает Захарченко.

В то же время он признал, что в ДНР сложилась напряженная социально-экономическая обстановка, а местное население вынуждено выживать.

«Нам трудно выживать в условиях войны и экономической блокады, но зато мы знаем, ради чего терпим лишения — ради свободы. В том числе свободы задавать вопросы», — полагает Захарченко.