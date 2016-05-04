Выборг, Ленинградская область, 4 мая, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Жители Выборга будут платить за теплоэнергию по новому единому тарифу. Оптимальный вариант тарифа, на который город перейдет до конца года, разрабатывался специальной рабочей группой. Об этом сегодня, 4 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

9 января 1905 г. на Васильевском острове. Владимир Маковский. 1907

Напомним, в феврале жители Выборга возмутились резко выросшими счетами на оплату коммунальных платежей. 6 марта в городе состоялся митинг с требованиями снижения стоимости услуг ЖКХ и отставки руководства Выборгского района. Под резолюцией митинга удалось собрать более 10 тыс. подписей недовольных ситуацией горожан.

Профильные комитеты Ленинградской области в течение последнего месяца прорабатывали различные алгоритмы перехода Выборга на единый тариф за теплоэнергию, которые затем согласовывались с администрацией Выборгского района Ленобласти. По итогам обсуждения был выбран оптимальный вариант.

После завершения майских праздников рабочая группа представит подробный механизм перехода Выборга на единый тариф за теплоснабжение главе 47-го региона Александру Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта после проверки обоснованности платежей за услуги ЖКХ в городе Выборге, кроме перевода на единый тариф за тепло, губернатором Ленобласти было также предложено администрации Выборгского района перевести платежи за тепло для жителей многоквартирных домов на равномерную основу и выкупить контрольный пакет акций «Управляющей компании по ЖКХ».

Межтарифная разница — между тарифами ОАО «Выборгтеплоэнерго» и «Управляющей компании по ЖКХ» — будет компенсирована из регионального бюджета. В 2016 году сумма составит около 100 миллионов рублей, а в 2017 году — порядка 180 миллионов рублей.

Дополнительно в Выборгском районе будет разработана программа модернизации котельных, так как стоимость тепла практически напрямую зависит от используемого вида топлива.