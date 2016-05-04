Пекин, 4 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Муниципальный народный суд Пекина признал право китайской компании Xintong Tiandi Technology использовать бренд iPhone при производстве и реализации товаров (кошельков, чехлов, сумок, портмоне и подобной продукции), сообщает ВВС.

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«Истец не смог доказать, что в 2007 году, когда Xintong Tiandi подала заявку на товарный знак, iPhone был хорошо известным брендом в Китае», — говорится в постановлении суда высшей инстанции.

Муниципальный народный суд Пекина согласился с доводами представителей Xintong Tiandi Technology: Apple сохраняет контроль над торговой маркой в сегменте мобильных устройств, но не может распространять его на другие рыночные ниши.

Отметим, что компания Apple дважды инициировала судебный процесс еще в 2012 г, однако суды нижней инстанции отказывали ей в удовлетворении иска.