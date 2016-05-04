Новосибирск, 4 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня, 4 мая, заявил журналистам, что «Бессмертный полк» в Новосибирске 9 мая 2016 году пройдет сразу после парада Победы по Красному проспекту.

ИА REGNUM В 2015 году «Бессмертный полк» собрал в Новосибирске более 50 тысяч участников

Городецкий напомнил, что инициатива «Бессмертного полка» родилась в Томске, позже мероприятие стало всероссийским. При этом губернатор подчеркнул, что на аппаратном совещании при президенте велись разговоры о том, чтобы акция прошла в одно время по всей России. «Я был на этом совещании. Мы попросили, чтобы нам позволили сохранить ценности, устоявшиеся в нашем регионе, — чтобы «Бессмертный полк» был продолжением парада Победы. И нам согласовали это время, ведь у каждой территории свои традиции, и не всегда есть возможность под одну гребеночку их все причесать», — приводит «НДН.инфо» слова главы Новосибирской области.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по данным на 1 апреля 2016 года, на территории региона проживают 29 131 ветеран Великой Отечественной войны, из них 2452 человек — участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 426 человек — лица, награжденные почетным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 404 человек — несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и 25 389 тружеников тыла.

Как отметила ИА REGNUM координатор «Бессмертного полка» в Новосибирске Анастасия Панфилова, спрогнозировать количество участников акции в 2016 году трудно. «Трудно дать прогноз, но звонки и запросы идут активно, как и в юбилейный год Победы. В прошлом году «Бессмертный полк» собрал более 50 тысяч участников», — сказала Панфилова.

В Новосибирске сбор участников и построение колонны «Бессмертного полка» 9 Мая начнется в 10:00 часов на Октябрьской магистрали, 3. Движение по Октябрьской магистрали к площади им. Ленина колонна начнет после прохождения военного парада (примерно, 11:00 часов). Далее участники акции, продолжая движение по Красному проспекту, могут пройти по ул. Романова к ПКиО «Центральный», где будет проходить праздничная тематическая программа.

В Академгородке участников «Бессмертного полка» ждут 9 Мая к 9−00 у здания президиума СО РАН, здесь до 10 утра продлится построение Полка. В 10:00 колонна праздничным строем пройдет по Морскому проспекту.

Отметим, что акция «Бессмертный полк» проходит в России и некоторых других странах 9 мая. Участники проходят по улицам городов, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне или работавших на Победу в тылу.