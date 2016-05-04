Астана, 4 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Казахстанцы продолжают выступать против передачи земли иностранцам, несмотря на все разъяснения властей. Очередная акция протеста прошла сегодня, 4 мая, в Уральске — административном центре Западно-Казахстанской области.

Демонстрация. Алексей Моргунов. 1920

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, на площади Абая перед зданием администрации собралось порядка двухсот человек.

«Местные активисты и общественные деятели не имеют, по их словам, никакого отношения к этому митингу. Люди собрались около 12 часов по местному времени перед акиматом (администрацией). Не было никаких плакатов, лозунгов. Стояли молча. Площадь сразу же оцепили полицейские. Затем к толпе вышел заместитель акима (вице-губернатор — прим. ИА REGNUM ) области. Спросил о причине собрания. Они сказали, что выступают против продажи или передачи земли иностранцам. Замакима предложил им изложить требования в письменном виде и пообещал передать их в вышестоящие инстанции. Ответ на требования он пообещал дать не позднее 21 мая. После этого митингующие разошлись, но предупредили, что 21 мая они снова соберутся на площади с тем, чтобы услышать ответ», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM один из очевидцев событий.

Между тем, как сообщает информационный портал «Мой город», на площади Абая собралось не более 100 человек.

«В 11.00 на главной площади Уральска собралось порядка 100 человек. Место тут же было оцеплено сотрудниками полиции и национальной гвардии. Проспект Достык от улицы Сарайшык до улицы Досмухамедова перекрыт дорожной полицией. Митингующие требуют запретить аренду казахстанских земель иностранцами. На площадь вышли первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Арман Утегулов и замакима (вице-мэр — прим. ИА REGNUM) Уральска Марс Сатыбалдиев, которые ведут переговоры с митингующими. К слову, именно сейчас в областном Маслихате (местный представительный орган — прим. ИА REGNUM) проходит заседание общественного совета Западно-Казахстанской области, на котором руководитель управления земельных отношений Алия Мухамбетжанова рассказывает о поправках в Земельный кодекс Казахстана, а также о том, кто и на сколько лет может купить и арендовать земли сельхозназначения», — говорится в публикации.

Тем временем, как сообщает радио «Азаттык», на 21 мая в акимат Уральска поданы заявки на проведение акции протеста против продажи сельхозугодий и возможной передачи в аренду земель сельхозназначения иностранцам. При этом отмечается, что никто из вышедших сегодня на митинг задержан не был.

К слову, на видеопортале Youtube разместили ролик с записью происходившего на митинге. Отметим также, что популярный видеохостинг в Казахстане последнюю неделю работает с перебоями. Многие это связывают с тем, что власти пытаются не допустить массового распространения информации о митингах.

Напомним, Уральск стал седьмым городом, где прошли акции протеста против передачи земель в аренду иностранцам. Первый митинг, как уже сообщалось, состоялся 24 апреля в Атырау. Вслед за ним, 27 апреля, акции протеста прошли в Семипалатинске и Актюбинске. 1 мая против аренды земли иностранцами выступили жители городов Жанаозен и Кзыл-Орда. А вечером того же дня небольшой стихийный митинг состоялся в Алма-Ате.

К слову, незадолго до митингов западные регионы Казахстана посетили с официальными визитами посол США в республике Джордж Кролл и его заместитель Джон Марк Поммершайм. Казахстанские пользователи соцсетей сделали из этого вывод о том, что США имеют отношение к происходящему.

Посольство США посчитало нужным эти подозрения опровергнуть, пояснив, что поездка в западные регионы республики была вызвана необходимостью обсуждения 25-летней годовщины установления взаимоотношений между США и Казахстаном.

«Сотрудники посольства США в Казахстане читают новости каждый день и в курсе этих нелепых утверждений, которые являются лишь мифом. Программа поездки посла США была транспарентной: он встречался с акимами городов Атырау и Актау для обсуждения 25-летней годовщины установления взаимоотношений между нашими странами и увеличения инвестиций, а также планов посольства в свете предложенной президентом Нурсултаном Назарбаевым программы «План нации — 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ». Посол США посетил порт в Актау, нефтяные и газовые месторождения, международные школы в этих городах, выступил в библиотеке Атырау и посетил святые места: мечети Бекет-ата и Шопан-ата в Мангистауской области», — сообщил первый секретарь посольства США Дэвид Гамбл.