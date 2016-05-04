Париж, 4 мая, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль заявил 4 мая, что следующие президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля и 7 мая 2017 года, тогда как выборы в законодательные органы пройдут 11 и 18 июня, сообщает Figaro.

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В свою очередь, выборы сенаторов пройдут в воскресение 24 сентября 2017 года.

Такой выборный календарь, как отметил Ле Фоль, был представлен главой МВД страны Бернаром Казневом в ходе заседания Совета Министров.