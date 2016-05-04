Тверь, 4 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Два новых детских сада планируется ввести в эксплуатацию в Тверской области в этом году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву врио губернатора Тверской области Игорь Руденя на встрече 4 мая.

Сельская школа. Альберт Анкер. 1896

«Один детский сад в деревне Чуприяновка, это недалеко от города Твери в Калининском районе. Детский сад ориентировочно на 100−110 мест будет. Мы хотим успеть запустить его к сентябрю, если получится. Объект уже в высокой степени готовности, у нас даже приобретена мебель для него, приобретены необходимые внутренние аксессуары (это кровати, столики, часть игрушек уже есть). И второй детский сад в Максатихинском районе Тверской области планируем в этом году сдать — тоже хороший, современный детский сад», — рассказал глава региона. Он добавил, что очередь в детские сады пока есть (так, в Твери ждут места в садике около 300 детей, в целом по региону — около тысячи детей от трех до пяти лет), и, поскольку рождаемость в регионе растет, потребность в новых местах в дошкольных учреждениях сохраняется.

Кроме того, в этом году планируется достроить новую школу. Всего же только в Твери, по планам властей, в ближайшее время должно быть введено в строй пять новых школ — правда, для этого регион планирует войти в федеральную программу.

«Мы подготовили к вам обращение, чтобы нам зарезервировали определённую сумму денег, когда школа строится за счёт инвестора, а потом это компенсируется. Мы хотим порядка пяти школ построить в городе Твери уже в ближайшее время», — доложил Игорь Руденя Дмитрию Медведеву.

Дмитрий Медведев заявил, что на ситуацию с детскими садами новому руководству области нужно обратить особое внимание.

«Что касается школ, то, естественно, нужно правильным образом вписаться в федеральную программу, обратиться за теми средствами, которые уже у нас закреплены за отдельными регионами, в том числе за вашим регионом. Ну и посмотреть на будущее: что вводить в ближайшие годы. Нам всё равно придётся софинансировать эти стройки, а вы должны прикинуть, где нужно сконцентрировать основные усилия», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Глава региона добавил, что приступить к строительству школ уже в 2017 году необходимо в Твери, а также в Торжке и Вышнем Волочке.