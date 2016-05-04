Вильнюс, 4 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Литве уже перестали исключать возможность кандидата на пост президента США среди республиканцев Дональда Трампа стать президентом США и пытаются прогнозировать, какие последствия будут для Литвы в случае его победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 мая. «Думаю, мы не должны сомневаться в возможностях Дональда Трампа на президентских выборах в США», — считает бывший посол Литвы в США Жигимантас Павиленис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

После победы в штате Индиана и ухода конкурента Теда Круза из борьбы за пост президента США Трамп уже обеспечил себе возможность представлять партию республиканцев.

«И Трамп, и Сандерс представляют голос протеста, многие говорят, что голос не элиты, не столицы. Это стоит осознать еще глубже. Думаю, увеличивается возможность того, что Трамп может выиграть не только выборы у республиканцев, но и вообще выборы президента. Как известно, такие голоса с левой и правой стороны объединяются, это видно по определенным опросам, где шансы Трампа растут», — сказал Павиленис в эфире радиостанции Žinių radijas.

На вопрос, что это означает для Литвы, дипломат посоветовал «немедленно» наладить отношения с Трампом уже сегодня.

«Мы немедленно должны отправить своих эмиссаров к Трампу и Клинтон, и в остальные лагеря в Вашингтоне, найти время для политиков левой и правой стороны, найти деньги и срочно разъяснить важные для нас позиции американцам. Любой поворот в Америке хотя бы на сантиметры на нас может отразиться километрами в вопросах безопасности и так далее», — сказал собеседник.