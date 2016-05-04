Одесса, Украина, 4 мая, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обвиняют в саботировании исполнения закона о декоммунизации. Об этом в эфире «5 канала» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, местная власть в Одесской области, включая губернатора, не предпринимает никаких решительных шагов по декоммунизации региона. Вятрович подчеркнул, что на посту президента Грузии Саакашвили занимался декоммунизацией регулярно и активно, а сейчас фактически самоустранился от исполнения этого закона.

«Пока Одесская область является одной из худших по ситуации с декоммунизацией», — заключил директор института.

Напомним, в мае 2015 года на Украине вступил в силу так называемый закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий советскую символику. В рамках закона предполагается, в числе прочего, переименование городов и улиц.

Сотрудники института составили список из 520 исторических личностей, чьи имена должны исчезнуть с географической карты Украины и с улиц населенных пунктов. По планам этого заведения, до конца текущего года переименованию должны были подвергнуться более 900 населенных пунктов.