Иркутск, 4 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Эксперты и активисты центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса настаивают на том, чтобы министерство экологии отозвало свой законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране озера Байкал» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Иркутской области. Законопроект был инициирован в конце декабря 2015 года и предполагает кратное сокращение водоохранной зоны озера Байкал.

miquitos Озеро Байкал

В ОНФ полагают, что принятие данного законопроекта, в котором предпринимается попытка сократить водоохранную зону на озере Байкал до 500 м, не целесообразно и не будет обеспечивать сохранность уникальной экосистемы Байкала. По мнению активистов, документ противоречит существующим законодательным нормам, в том числе и самого министерства, так как не прошел должную экологическую, общественную и антикоррупционную экспертизы.

«Нам совершенно не понятна инициатива министерства природных ресурсов и экологии. Такое ощущение, что они не заинтересованы в том, чтобы сохранить Байкал, а хотят лишь скинуть с себя груз ответственности по его защите через уменьшение охранной зоны, оставив под своим надзором лишь узкую прибрежную полоску», — отмечает руководитель центра ОНФ «Народная экспертиза» Николай Николаев.

«Принятие 500-метровой водоохраной зоны на Байкале в том виде, в котором предлагает сейчас Минприроды России, недопустимо. Во-первых, эта мера не решает социально-экономических проблем жителей побережья Байкала, так как в 500-метровую зону также попадает множество населенных пунктов. Во-вторых, по мнению ученых и экологов, установление границ водоохранной зоны для такого уникального водного объекта, как Байкал, требует особого подхода», — считает эксперт ОНФ Маргарита Морозова.

«Особенно абсурдной ситуация с техническим принятием 500-метровой зоны выглядит на фоне того, что существует альтернативный научно обоснованный проект, разработанный несколько лет назад иркутским институтом географии им. Сочавы, который предполагает проведение границ водоохраной зоны с учетом ландшафта территории и предусматривает установление особого режима хозяйственной деятельности в границах населенных пунктов. Почему в Минприроды не взяли в основу этот проект, непонятно. Ведь он и разрабатывался в свое время по их же заданию, и тогда было потрачено порядка 10 млн бюджетных рублей», — заключает Морозова.