Мосул, Ирак, 4 мая, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» начинают ограничивать доступ к телевидению и интернету для жителей Мосула на фоне продвижения вооруженные сил Ирака к захваченному боевиками городу, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

По словам аналитиков и местных властей, время для ограничения доступа выбрано неслучайно, поскольку группировка стремится оградить жителей захваченного города, а также собственных боевиков от информации о продвижении сил иракской армии. С помощью таких мер удастся предотвратить организацию скоординированного восстания против ИГИЛ в городе.

Гражданские лица, которые могут быть использованы в качестве «живого щита», не смогут сбежать из города. Также ограничение информации поможет сохранить боевой дух экстремистов.

Действия боевиков говорят о важности, которую для них играет Мосул: столица провинции Ниневия является самым крупным городом, находящимся под контролем исламистов, которые рассматривает его в качестве своей столицы.

Как отмечает член муниципального совета провинции Ниневия Хассан аль-Сабави, командование группировки не хочет, чтобы боевики и проживающих на подконтрольных террористам территориях гражданские лица узнавали о потерях ИГИЛ. «Они боятся спутниковой связи, поскольку там дается реалистичная картина происходящего», — заявил он.

Так, как сообщили местные жители, боевики ИГИЛ изъяли спутниковые приемники из некоторых кафе и рынков, а также заявили, что они будут запрещены во всех общественных местах через месяц.