Латакия, Сирия, 4 мая, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Журналисты из 26 стран мира прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Пресс-тур организован Минобороны РФ. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передают «Вести».

Портрет военного корреспондента Чарльза Бина (фрагмент). Джордж Ламберт. 1924

По словам Конашенкова, в пресс-туре участвуют порядка ста журналистов из-за рубежа. Визит иностранных корреспондентов в Хмеймим организован уже в седьмой раз. К настоящему моменту российскую авиабазу за всё время операции ВКС РФ в Сирии посетили примерно 400 заграничных корреспондентов и столько же — российских.

Конашенков пояснил, что в ходе данного посещения авиабазы журналистам предоставят возможность ознакомиться с работой Центра по примирению Сирии. В очередной раз представители СМИ смогут посмотреть, в каких условиях российские военнослужащие работают в Хмеймиме.