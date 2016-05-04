Москва, 4 мая, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров в Сочи могут обсудить вопрос Курильских островов. Об этом сообщил в среду, 4 мая, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Peter/flickr Курильские острова

«Можно с легкостью предположить, что эта тема («спорные территории») будет затрагиваться, — сказал представитель Кремля журналистам. — Ожидать сиюминутного серьезного прогресса вряд ли возможно».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут рабочую встречу 6 мая в Сочи.

«На предстоящих переговорах планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях», — отмечалось в сообщении.

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