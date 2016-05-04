Москва, 4 мая, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Вероятность тренда на ослабление доллара еще существует на мировых рынках, хотя сейчас доллар во многом отыграл утраченные позиции. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 мая гендиректор сервиса мобильных инвестиций «Источник» Роберт Багратуни, комментируя рост курса доллара более чем на 2 рубля на первых майских торгах на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

По мнению эксперта, такой рост курса доллара можно считать закономерным. «Доллар во многом отыграл утраченные позиции, так как сразу после оглашения итогов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС 26−27 апреля инвесторы начали играть против американской валюты. Игроки восприняли заявления американского регулятора как сигнал к тому, что резкого повышения ставок ожидать не стоит, а, следовательно, и укрепления доллара. Это позволило валютам развивающихся стран, в том числе и рублю, довольно резко укрепиться», — отметил эксперт.

Сейчас наблюдается коррекция, поясняет он. «В результате рубль возвращается в привычный коридор 66−69 рублей за доллар. В то же время еще есть вероятность того, что тренд на ослабление доллара все же закрепится на мировых рынках. Если он будет поддержан постепенным ростом цен на нефть, то у рубля есть шанс в среднесрочной перспективе укрепиться до отметки 59−61 рубль за доллар», — предположил Багратуни.

При этом возможное укрепление рубля не будет устойчивым, подчеркивает он. «Важно учитывать, как только укрепление российской валюты затянется, на сцену выйдет Банк России и начнет снижать ключевую ставку, в этих условиях курс рубля может вновь быть возвращен в коридор 66−69 рублей за доллар», — заметил эксперт.

Биржевой курс американской валюты на открытии первых торгов мая 2016 года на Московской бирже вырос более чем на 2 руб. На максимуме стоимость доллара поднялась до 66,799 руб, что на 2,17 рубля выше уровня закрытия 29 апреля. Снижение курса рубля отражает падение нефтяных котировок — с начала месяца цены на нефть падали, баррель Brent стоит 4 мая чуть больше 45 долларов.