Москва, 4 мая, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Жители России не поддерживают повышение пенсионного возраста. И мужчинам, и женщинам считают возможным повысить пенсионный возраст 7% опрошенных. Только мужчинам — 1%, только женщинам — 2%. Против повышения пенсионного возраста 83%. 7% затруднились с ответом. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

Старик-огородник (фрагмент). Василий Суриков. 1882

Чаще всего за повышение пенсионного возраста и мужчинам, и женщинам выступает молодежь и граждане с зарплатой от 45 тыс. (по 10%). Повысить пенсионный возраст только мужчинам или, напротив, только женщинам чаще соглашались опрошенные с зарплатой от 35 тыс. до 45 тыс. руб. (по 4%).

Противников подобных реформ больше всего среди женщин, респондентов от 25 до 34 лет и жителей России с невысоким доходом (по 85%).

В 2016 году у предложения повысить пенсионный возраст меньше всего сторонников за весь период наблюдений: 10% за то, чтобы повысить пенсионный возраст либо всем сразу, либо только мужчинам или женщинам. В августе 2008 года у подобного предложения было почти в 2 раза больше сторонников — 19%.

Опрос проведен 28−29 апреля 2016 года в 269 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население в возрасте старше 18 лет. Размер выборки: 1800 респондентов.