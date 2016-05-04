Бишкек, 4 мая, 2016, 13:40 — ИА Регнум. «Обыск, организованный правоохранительными структурами Киргизии в офисе канадских инвесторов, разрабатывающих рудник в Киргизии, в любом случае является проигрышем», — считает владелец компании Cromwell Risk Consulting Ltd, доктор права университета Глазго (Великобритания) Виктор Абрамкин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM последние события, разворачивающиеся вокруг крупнейшего в Киргизской Республике золоторудного месторождения «Кумтор».

Акела, одинокий волк. Джон Киплинг. 1895

Эксперт высказал мнение, что «состояние инвестиционного климата в Киргизии можно описать словами «Акела промахнулся». «Все эти обыски в ЗАО «Кумтор оперейтинг компании», создание специальной межведомственной группы, а главное — шум вокруг проведения следственных действий, все это именно промах. Причем промах в любом из возможных вариантов: если будут найдены какие-то финансовые нарушения, вполне можно предположить, что они притянуты за уши; если нет — еще хуже, поскольку вся кампания будет похожа на очередную попытку захвата бизнеса», — пояснил он.

Виктор Абрамкин отметил, что происходящий вокруг бюджетообразующего предприятия нездоровый ажиотаж приведет к тому, что другие потенциальные инвесторы представят себя в роли «Кумтора», и это вряд ли будет способствовать появлению у них желания вкладывать деньги в сомнительные и рисковые предприятия. «Посудите сами, вы когда-нибудь наблюдали такой информационный всплеск в случае финансовых расследований компаний за рубежом? Вот и я такого не припомню», — резюмировал аналитик.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2016 года следственная группа, в состав которой вошли представители Генеральной прокуратуры, Госкомитета нацбезопасности, Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями и МВД Киргизии, провели обыск в центральном офисе «Кумтор Голд Компани», компании, разрабатывающей крупнейший в республике золотой рудник «Кумтор», с целью поиска доказательств «незаконного вывода средств и активов компании».