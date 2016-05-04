Белгород, 4 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. В Белгородской области вандалы разгромили сельское кладбище в поселке Калинино, передает портал Belive.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Сельское кладбище в лунную ночь. Алексей Саврасов. 1887

Предположительно, преступники орудовали на кладбище в промежуток времени с 16:00 1 мая по 10:00 2 мая. От рук вандалов пострадало больше десятка могил: 14 памятников повалили, несколько могильных плит разбили, а кресты вырвали из земли.

Погром на кладбище обнаружили 2 мая родственники похороненных там сельчан, они же обратились с заявлением в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело о вандализме