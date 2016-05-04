В системе мурманского здравоохранения не хватает врачей
Мурманск, 4 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В 2015 году одной из основных проблем муниципального здравоохранения являлась кадровая проблема. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные отчёта главы администрации Мурманска Андрея Сысоева.
«По сравнению с 2014 годом число врачей сократилось на 38 специалистов и составило 911 человек, — сообщается в докладе. — Число среднего медицинского персонала возросло на 20 специалистов и составило 2 106 человек. По сравнению с 2014 годом была было отмечено снижение обеспеченности населения врачами на 5,7% и средним медицинским персоналом на 0,9%».
Как отмечено в докладе, на решение данной проблемы в отчётном году была направлена ведомственная целевая программа «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска». В рамках мероприятий программы было освоено более 46 с половиной миллионов рублей.
Напомним, проблемы в области здравоохранения в Мурманской области созвучны тем, которые есть в целом во всей стране. Об этом, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявила главный врач Детской консультативно-диагностической поликлиники Мурманска, сопредседатель мурманского отделения народного фронта Татьяна Кусайко. По её мнению, справиться с кадровым голодом можно с помощью целевого обучения медперсонала. «Вот одно из предложений: на уровне руководителя региона чётко контролировать и устанавливать те или иные моменты для того, чтобы тот человек, который учился особенно за бюджетные деньги, работал в регионе», — отметила Кусайко.
Добавим, в прошлом году власти прогнозировали ухудшение ситуации с кадрами в медицине.