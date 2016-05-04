Мурманск, 4 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В 2015 году одной из основных проблем муниципального здравоохранения являлась кадровая проблема. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные отчёта главы администрации Мурманска Андрея Сысоева.

Портрет Лазаря Ивановича Бубличенко (фрагмент). Борис Кустодиев. 1923

«По сравнению с 2014 годом число врачей сократилось на 38 специалистов и составило 911 человек, — сообщается в докладе. — Число среднего медицинского персонала возросло на 20 специалистов и составило 2 106 человек. По сравнению с 2014 годом была было отмечено снижение обеспеченности населения врачами на 5,7% и средним медицинским персоналом на 0,9%».

Как отмечено в докладе, на решение данной проблемы в отчётном году была направлена ведомственная целевая программа «Создание условий для улучшения кадровой ситуации в системе муниципального здравоохранения города Мурманска». В рамках мероприятий программы было освоено более 46 с половиной миллионов рублей.

Напомним, проблемы в области здравоохранения в Мурманской области созвучны тем, которые есть в целом во всей стране. Об этом, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявила главный врач Детской консультативно-диагностической поликлиники Мурманска, сопредседатель мурманского отделения народного фронта Татьяна Кусайко. По её мнению, справиться с кадровым голодом можно с помощью целевого обучения медперсонала. «Вот одно из предложений: на уровне руководителя региона чётко контролировать и устанавливать те или иные моменты для того, чтобы тот человек, который учился особенно за бюджетные деньги, работал в регионе», — отметила Кусайко.

Добавим, в прошлом году власти прогнозировали ухудшение ситуации с кадрами в медицине.