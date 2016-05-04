Челябинск, 4 мая, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В Челябинской области знамя «Бессмертного полка» объединит в День Победы 40 тысяч человек. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM региональный координатор акции Елена Скорнякова, шествия в память о воинах Великой Отечественной войны запланированы в 30 территориях региона.

9 мая 1945 года, Москва

«В этом году марш «Бессмертного полка» пройдёт в области уже в четвертый раз. Только в областном центре участниками акции станут около 8 тысяч человек. Отмечу также, что в Челябинске нынче мы пройдём новым маршрутом, который впервые проляжет через главную площадь областного центра — площадь Революции. Протяженность маршрута составляет без малого два километра. Кроме того, впервые мы пронесём штандарт «Бессмертного полка», который является теперь официальным символом акции, а сам «Бессмертный полк» получил регистрацию как воинское соединение. Кстати, честь шествовать под полковым знаменем выпала в этом году только Челябинску и Москве. Финишной точкой маршрута станет мемориал «Вечный Огонь» на Аллее Славы, где все желающие смогут возложить венки и цветы», — сказала Елена Скорнякова.

Также координатор акции отметила, что, как и в предыдущие годы, пройти маршрутом памяти мог каждый желающий. Единственное табу — любая попытка политизировать акцию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году участников акции памяти «Бессмертный полк» в Челябинске не остановила даже необычно холодная для мая погода. Несмотря на штормовой ветер и дождь, позже перешедший в снегопад, более 7 тысяч челябинцев стойко прошагали от памятника Труженикам тыла на Комсомольской площади до сада Победы. Отметим, что маршрут был выбран неслучайно. Именно этим путем проходили южноуральские добровольцы перед отправлением на фронт. Протяженность маршрута также составила почти 2 километра. Кроме челябинцев в рядах Бессмертного полка маршем памяти прошли жители Миасса, Чебаркуля, Магнитогорска, сел Нагайбакского района и других населенных пунктов области.