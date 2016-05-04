Магас, 4 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Ингушетии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Батыра Банхаева. Чиновник в 2012—2013 годах незаконно сократил территорию заповедника «Эрзи».

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Как сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе СКР по региону, Банхаева обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства. Как установило следствие, чиновник утвердил и согласовал межевые планы по земельным участкам государственного природного заповедника «Эрзи».

Однако в документах площадь земельных участков заповедника при этом стала на 68 млн квадратных метров меньше. Таким образом, действия Банхаева причинили государству ущерб в общей сумме более 9,7 млн рублей.

Напомним, в 2014 году в Ингушетии попали под суд бывшие должностные лица Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия — министр, его заместители и главный бухгалтер. Их подозревали в создании противоправной схемы распределения бюджетных средств. Выделенные в 2012 году республиканскому Минсельхозу из федерального бюджета субсидии для возмещения части затрат агропредприятий при страховании посевов и урожая в сумме более 65 млн рублей они направили на расчетные счета физических лиц, действующих под видом представителей страховых организаций.

Похищенные таким способом денежные средства впоследствии выведены в теневой оборот. Указанные сведения подтверждены документально, в том числе актом проверки целевого использования субсидий, проведенной Минсельхозом России.