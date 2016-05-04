Москва, 4 мая, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Минобороны России в рамках реализации Государственной программы вооружения (ГПВ-2020) заключило контракт на строительство не имеющих мировых аналогов патрульных кораблей ледового класса, сообщили в Минобороны РФ.

admship.ru Адмиралтейские верфи

Контракт на строительство двух кораблей заключен с ОАО «Адмиралтейские верфи». В соответствии с условиями контракта корабли должны быть переданы Военно-морскому флоту России до конца 2020 года.

«Патрульный корабль ледового класса проекта 23 550 является принципиально новым судном, объединяющим в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Данное судно может ходить в тропиках и арктических водах, преодолевая лед толщиной до 1,5 м. По совокупности технических характеристик патрульный корабль проекта 23 550 не имеет аналогов в мире», — говорится в официальном сообщении ведомства.