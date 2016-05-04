Москва, 4 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Волатильность рынков и непредсказуемость поведения доллара делает рискованными вложения в валюту в нынешний период времени. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 мая управляющий активами УК БКС Никита Емельянов, комментируя рост курса доллара более чем на 2 рубля на первых майских торгах на Московской бирже. «Это не доллар вырос, это рубль упал вместе с нефтью, которая существенно снизилась в цене. Насколько это будет долгосрочная тенденция — определить невозможно, потому что все зависит от нефти, а нефть такой актив, предсказывать динамику которого на короткие промежутки времени очень тяжело», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Эксперт рекомендует в связи с этим в преддверии сезона отпусков брать на себя как можно меньше финансовых рисков. «Людям, которые планируют отпуск, имеет смысл держать деньги в той валюте, в которой они планируют их потратить. С расчетом на то, что они эти деньги будут тратить, то есть речь не идет о цели заработать или сэкономить», — отметил он.

«Самое разумное для тех, кто планирует отпуск, — поменьше брать на себя рисков в текущий момент — на рынках сильная волатильность», — пояснил Емельянов.

По его мнению, в долгосрочной перспективе также не стоит вкладываться в валюту. «Если речь идет о долгосрочной перспективе — год и больше, хотя бы до конца года, то держать деньги просто в валюте — не очень разумная стратегия, так как валюта не приносит дохода. Что касается выбора финансового инструмента для вложений — это зависит от того, какой у человека инвестиционный горизонт», — отметил эксперт, подчеркнув, что в любом случае необходимо «диверсифицировать риски».

Биржевой курс доллара на открытии первых в мае 2016 года торгов на Московской бирже вырос более чем на 2 руб. На максимуме стоимость доллара поднялась до 66,7 рубля, что на 2,17 рубля выше уровня закрытия 29 апреля. Курс евро на Московской бирже показал еще больший прирост. На максимуме стоимость европейской валюты подскочила сегодня до 76,69 рубля, что на 2,68 руб. превышает уровень, достигнутый 29 апреля. Снижение курса рубля отражает падение нефтяных котировок — с 1 по 3 мая цены на нефть падали, баррель Brent стоит 4 мая чуть больше 45 долларов.