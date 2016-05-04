Ярославль, 4 мая, 2016, 13:27 — ИА Регнум. 4 мая в Ярославле открывается выставка, посвященная 80-летию Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте культуры.

фото сайта http://yar-art-union.ru/ выставочный зал союза художников в Ярославле

Экспозиция размещена в Центральном выставочном зале Союза художников России. Ее составляют более 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства работы мастеров из Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова, Переславля.

«Все участники областной выставки — сложившиеся художники, чье творчество известно далеко за пределами родного города, художники старшего поколения и творческая молодежь», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

9 мая — в День Победы и 28 мая — в день города Ярославля посещение выставки будет бесплатным для всех.