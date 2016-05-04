Песков: Вопрос Южных Курил требует скрупулёзной проработки
Москва, 4 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Решение по вопросу Южных Курил, который будет поднят на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 6 мая, не может быть принято быстро: вопрос требует скрупулёзной проработки на уровне экспертов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 4 мая.
Песков пояснил, что тема Южных Курил непременно будет затронута на предстоящих переговорах, но не стоит ожидать быстрого решения. «Тема требует скрупулезной, продолжительной, последовательной работы на экспертном уровне», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также выразил надежду, что решение актуального вопроса будет протекать в конструктивной атмосфере. По его словам, переговоры президента и японского премьер-министра очень важны: они могут стать началом развития экспертной работы по территориальным вопросам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры между российским президентом и премьер-министром Японии запланированы на 6 мая: Абэ прибудет в Сочи, где и пройдёт встреча. Помимо РФ, Абэ посетит пять европейских стран, в том числе Великобританию и Германию. Ранее Абэ заявлял о намерении побывать в России и встретиться с Путиным.