Москва, 4 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Решение по вопросу Южных Курил, который будет поднят на предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 6 мая, не может быть принято быстро: вопрос требует скрупулёзной проработки на уровне экспертов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 4 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что тема Южных Курил непременно будет затронута на предстоящих переговорах, но не стоит ожидать быстрого решения. «Тема требует скрупулезной, продолжительной, последовательной работы на экспертном уровне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил надежду, что решение актуального вопроса будет протекать в конструктивной атмосфере. По его словам, переговоры президента и японского премьер-министра очень важны: они могут стать началом развития экспертной работы по территориальным вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры между российским президентом и премьер-министром Японии запланированы на 6 мая: Абэ прибудет в Сочи, где и пройдёт встреча. Помимо РФ, Абэ посетит пять европейских стран, в том числе Великобританию и Германию. Ранее Абэ заявлял о намерении побывать в России и встретиться с Путиным.