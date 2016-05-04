Москва, 4 мая, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проведет 4 мая совещание с полпредом в Дальневосточном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, обсуждаться будет развитие Дальнего Востока. Неделей ранее, когда президент РФ провел лишние сутки на Дальнем Востоке, ожидая запуска с космодрома «Восточный», он провел совещание по теме развития Благовещенска и участия первых инвесторов в территориях опережающего развития, уточнил Песков.

На совещании 4 мая решено обсудить ситуацию отдельно с Трутневым и Галушкой уже в более широком контексте.