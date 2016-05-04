Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Жители и гости Ростова-на-Дону категорически против переименования проспекта Космонавтов в честь бывшего председателя совета директоров компании «Роствертол» Бориса Слюсаря. Петицию, которую отправят председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, донскому губернатору Василию Голубеву и градоначальнику Сергею Горбаню, уже подписали более 4 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

change.org Петиция ростовчан

В петиции авторы обращения аргументируют свою позицию. В частности, говорится о том, что активистам «не безразлично наше прошлое и будущее».

«Не так давно мы отмечали юбилей. 12 апреля 1961 года, 55 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Это был триумф для нашего народа и огромный шаг для всего человечества», — отмечено в петиции, а переименование данного проспекта будет расценен как неуважение к отечественной космонавтике, истории России в целом и народу.

Обращение подписывают неравнодушные граждане охотно, в комментариях высказывают свое отношение к решению местных властей.

«Концепция Северного жилого массива предполагает названия улиц в космической тематике. Главный проспект Космонавтов является смысловой осью прилегающих улиц имени Шаталова, Комарова, Волкова, Карустина и так далее», — высказалась Наталья Писаренко.

Среди подписавших петицию оказалось немало жителей и других городов России. Так, москвичка Ксения Ребенкова считает, что «если уж Роскосмоса в стране не осталось, то не трогайте хотя бы память о былом космическом величии страны». По её словам, в городе ежегодно появляются новые улицы и одной из них вполне можно было бы присвоить имя Бориса Слюсаря. А проспект Космонавтов жительница российской столицы просит оставить жителям «как напоминание о легендарной космической эпохе, которая, возможно, ещё повторится».

Отметим, что решение о переименовании проспекта Космонавтов было принято на прошлой неделе членами городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий. В документе говорится о том, что переименуют часть проспекта, но не уточняется, какая именно.

Добавим, что Борис Слюсарь ушел из жизни в августе 2015 года.