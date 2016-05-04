Ташкент, 4 мая, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В ходе реализации Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на первый квартал 2016 года создано 167,4 тысячи рабочих мест, из них 57,7% процента — в сельской местности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве труда Узбекистана.

Загадка старику (фрагмент). Александр Дейнека. 1926

«Из общего количества рабочих мест 12,9 тысячи создано за счет реализации программ по модернизации и диверсификации промышленности, 14,7 тысячи — развития инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, реализации программы строительства домов по типовым проектам в сельской местности», говорится в сообщении.

Кроме того, 66,4 тысячи рабочих мест создано в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, 36,7 тысячи — в рамках программ по реформированию сельского хозяйства и оптимизации земельных участков, и 36,7 тысячи — в сфере услуг, сервиса, семейного бизнеса и надомного труда.