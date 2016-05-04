Вашингтон, 4 мая, 2016, 13:18 — ИА Регнум. США собрали 4 мая глав Минобороны 11 стран на переговоры, на которых будут рассматриваться пути усиления кампании против террористической группировки «Исламское государство», сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сбор союзников США

Глава оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что, несмотря на недавние победы, «эта война еще далека от завершения». С таким заявлением министр обороны выступил в Штутгарте в штабе Европейского командования ВС США.

В переговорах участие принимают, в частности, министры обороны Франции, Великобритании, а также ФРГ, и запланированы они были до того, как стало известно о гибели военнослужащего армии США в Ираке, убитого в результате нападения ИГИЛ на позиции курдов.

Он стал третьим военнослужащим США, погибшим в рамках действий коалиции под руководством Вашингтона.