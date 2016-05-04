Москва, 4 мая, 2016, 13:12 — ИА Регнум. В Кремле сомневаются в правдоподобности информации, опубликованной представителями Bellingcat. Об этом 4 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не знаю, насколько может быть правдоподобной эта информация», — сказал Песков.

По его словам, «очень много насчет этого трагического Boeing информации», и «подавляющее большинство этой информации носит спекулятивный характер».

Песков посетовал на то, что журналисты «оперируют какими-то слухами, какими-то подтасованными данными».Он сослался на «данные, которые официально предоставлялись российскими специалистами, российскими экспертами», и в первую очередь Кремль призывает «ориентироваться на эти данные».

Пресс-секретарь главы государства также указал на данные, которые «до сих пор не раскрыты рядом государств — Украиной, США, и которые продолжают вызывать вопросы».

Песков подчеркнул, что это ситуация, которую можно «официально констатировать, а насколько все эти заключения правдоподобны, я не могу сказать, не берусь этого делать».

Он отметил, что «происхождение и идентичность этой группы еще предстоит установить».

Песков также отказался давать комментарии относительно якобы обнаруженных номеров на ракете: «Мы не располагаем детальными данными о каких-либо идентификационными номерах российских вооружений; это, скорее, тема, которая касается экспертов министерства обороны».

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что, согласно журналистскому расследованию, самолёт малайзийских авиалиний Boeing якобы был сбит ракетой из российского комплекса. В расследовании, помимо прочего, указывался якобы номер комплекса.