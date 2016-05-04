Ташкент, 4 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. На реализацию госпрограммы «Год здоровой матери и ребенка» в первом квартале текущего года направлено 1,3 трлн сумов ($1 — 2999 сумов), передает корреспондент ИА REGNUM.

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При финансовой поддержке международных организаций в клиниках Узбекистана были прооперированы и оздоровлены 44 ребенка с врожденными аномалиями развития и 10 детей с врожденными пороками сердца.

«Свыше 155 тысяч детей получили профилактические прививки против 12 управляемых инфекций. Назначена материальная помощь 1120 семьям с детьми до 14 лет, 8460 — с детьми до 2 лет, а также 2310 малообеспеченным семьям», — отметил собеседник агентства.

По инициативе президента Узбекистана Ислама Каримова, 2016 год в республике провозглашен «Годом здоровой матери и ребенка», правительством разработана и утверждена соответствующая государственная программа.

Предыдущие годы в Узбекистане уже проходили под лозунгами охраны материнства и детства: 1999 год был Годом женщин, 2000 — Годом здорового поколения, 2001 — Годом матери и ребенка, 2010 — Годом гармонично развитого поколения, а 2014 — Годом здорового ребенка.