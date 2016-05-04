Барнаул, 4 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. После аномально жаркого апреля, когда температура воздуха поднималась до +26 градусов Цельсия, Алтай накрыла волна холода. В ночь на 3 мая в Бийске и в Белокурихе выпал снег. Осадки выпали и в высокогорных районах Республики Алтай.

Алексей Саламатов Горный Алтай, Бийск и Белокуриху завалило снегом

Как сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай», самые впечатляющие кадры туристы сделали на Семинском перевале: снега там было столько, что некоторые даже на лыжах успели покататься. Однако местных жителей этим не удивить — снегопады там бывают и в последних числах мая. Что касается северных, более теплых районов республики, то там выпавший ночью и утром снег к обеду уже растаял.

Как уже сообщало ИА, необычайно теплые зима и начало весны привели к тому, что первая волна паводка пришла в регион в конце марта. Подтоплению подверглись некоторые дороги, приусадебные участки и ряд поселков.

«Летние» +20 градусов Цельсия синоптики обещают жителям региона уже 6−7 мая, а затем ночные температуры опустятся до нуля, и 9 мая вновь возможны осадки в виде снега.