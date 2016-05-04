Москва, 4 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Один из трех спутников, запущенных с космодрома Восточный 28 апреля, не выходит на связь, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По предварительным данным, речь идет о спутнике SamSat-218. При выходе на орбиту аппарат мог не включиться.

Официального подтверждения от Роскосмоса этой информации пока нет.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутниками связи со второй попытки успешно запущена утром 28 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области. Космические аппараты «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») были выведены на опорную орбиту.