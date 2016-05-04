Ярославль, 4 мая, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В Ярославле в рамках месячника благоустройства города высажено 1207 деревьев и почти 1,5 тыс. кустарников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

При этом на территории города выпилено 867 аварийных деревьев. Ранее силами МБУ «Горзеленхозстрой» мэрия намеревалась ликвидировать 450 аварийных насаждений, заменив их новыми 500 саженцами.

Всего в период с 4 по 29 апреля в Ярославле приведено в порядок более 7,2 тыс. га городских территорий, вывезено около 23 тысяч кубометров смёта и мусора, а также ликвидировано порядка 7000 кубометров несанкционированных свалок. Кроме этого, покрашено более 3,5 тысяч малых архитектурных форм, порядка 17 тысяч квадратных метров ограждений и 7000 погонных метров бордюрного камня.

В субботниках приняли участие около 54 тысяч человек, было задействовано 2409 единиц техники.