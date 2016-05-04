Волгоград, 4 мая, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Волгоградская область уже приступила к подготовке к празднованию 75-й годовщины победы советских войск над фашистскими захватчиками под Сталинградом. На первом заседании оргкомитета, который провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, был утвержден организационный штаб и состав рабочих групп. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 4 мая, также участники заседания утвердили проект комплексного плана основных мероприятий.

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«Мы должны провести торжество на самом высоком уровне. Для реализации этой задачи в Волгоградской области будут задействованы все необходимые силы и средства», — сказал глава региона.

Всего в регионе планируется провести более 50 праздничных мероприятий героико-патриотической направленности, приуроченных к юбилейной дате: спортивные соревнования, творческие акции, конкурсы, фестивали, форумы, ставшие уже традиционными «Уроки Победы». Важнейшим этапом подготовки к 75-летию Победы в битве на Волге станет 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы обеспечения безопасности: ожидается, что 2 февраля 2018 года в Волгоград прибудут гости со всего мира.

Организационный комитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве был образован постановлением губернатора Волгоградской области от 23 ноября 2015 года, тогда же утвержден его состав. Помимо ветеранов в него вошли председатели профильных комитетов региона, ученые, общественники, почетные граждане города — героя Волгограда. Возглавил оргкомитет губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним, в 2013 году — на 70-летнюю годовщину Победы в Сталинградской битве отдать дань солдатам Великой Отечественной войны и стать участниками торжеств из России и из-за рубежа в город съехались более 20 тысяч гостей. Накануне торжественного события в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялся торжественный прием. Главными героями церемонии стали более 200 ветеранов Великой Отечественной войны — участники Сталинградской битвы. Гостями президента России Владимира Путина также были герои Советского Союза, главы ветеранских объединений, представители законодательной и исполнительной власти, деятели искусств и культуры. Глава российского государства призвал решительно противостоять попыткам искажения событий Второй мировой войны и перечеркивания подвига советских воинов-освободителей.