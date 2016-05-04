Москва, 4 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением с открытия недели. Это, по мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, происходит после того как Иран и Ирак зафиксировали рост добычи в апреле, девальвировав закладывавшиеся в цены ожидания сокращения добычи в США.

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«Сегодня, 4 мая, EIA опубликует данные по коммерческим запасам по итогам недели, закончившейся 29 апреля. По последним опросам информационного агентства Bloomberg ожидается их рост на 556 тыс. баррелей в сутки до 541,15 млн. Если прогнозы оправдаются, то будут сигналы о замедлении темпов роста, и цены могут получить поддержку, которая им необходима на сложившемся негативном новостном фоне», — считает эксперт.

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«В любом случае, данные из Ирана и Ирака вряд ли смогут провоцировать масштабное падение цен. Хотя бы просто потому, что место для снижения очень мало. Контракты уже на уровне 45 долларов за баррель. Еще 2−3 доллара вниз и он будут выглядеть дешево. Да, Ирак немного нарастил добычу, но все равно останется активным сторонником заморозки. Его бюджет в 2016 году балансируется при среднегодовой цене в 62 доллара и компенсировать потери в цене объемам добычи не получится», — пояснил Полховский.

«Brent пока не подрастет до 50 долларов за баррель. Сейчас она ищет новый коридор для колебаний, и его нижняя граница не будет находиться существенно ниже 40 долларов за баррель», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 мая. Так, по состоянию на 8:14 мск котировки июльских фьючерсов на нефть Brent снизились на 2,026% и достигли $44,92 за баррель. Нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется по $43,69 за баррель (-2,495%).