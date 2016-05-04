Санкт-Петербург, 4 мая, 2016, 12:56 — ИА Регнум. При взрыве в помещении мусоропровода в жилом доме в Невском районе Петербурга пострадала пожилая женщина: она получила ожоги лица. Причина взрыва устанавливается. На место ЧП выехали сотрудники Следственного комитета.

ИА REGNUM Место ЧП в Невском районе Петербурга

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, звонок о ЧП в доме 27, корпус 1, по улице Коллонтай поступил около 11 утра.

«По предварительной информации, произошел хлопок в помещении мусоропровода на первом этаже дома. К моменту прибытия пожарных была повреждена дверь мусоропровода, а также стенка между ним и лестничной клеткой», — уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

«Судя по всему, женщина выкидывала строительную плитку со второго этажа, она упала на дно мусорной камеры, там находилось какое-то химическое вещество — оно и дало этот эффект», — передали в пресс-службе ГУ МЧС слова главы администрации Невского района Константина Серова.

Истинная причина ЧП будет выяснена сотрудниками правоохранительных органов, которые находятся на месте происшествия.