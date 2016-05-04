Ярославль, 4 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» в Ярославле начнется 9 мая в 12:30. Отправная точка — Волжский бульвар, за памятником Николаю Некрасову, сообщил корреспонденту ИА REGNUM координатор движения в Ярославской области Алексей Мирошниченко. Третье по счету шествие «Бессмертного полка» пройдет по обычному маршруту, но с незначительными изменениями: с бульвара колонны отправятся по Волжской набережной, через Народный переулок выйдут на Советскую площадь, затем по бульвару Мира и площади Челюскинцев достигнут Вечного огня.

В этом году акция не будет являться частью торжественного шествия частей Ярославского гарнизона на Советской площади, а станет отдельным элементом праздничных мероприятий.

«Парад и шествие полка разделены театрализованным представлением. Этот временной люфт предусмотрен специально, чтобы люди могли успеть на оба мероприятия. Такие пожелания неоднократно высказывались ярославцами», — отметил Алексей Мирошниченко.

Принять участие в шествии может любой желающий. Для этого нужно только прибыть на место сбора полка с фотографией своего родственника — фронтовика, труженика тыла, блокадника, узника лагерей и т.д. Регистрацию проходить не требуется, однако организаторы акции просят ярославцев оставить историю своего ветерана на сайте «Бессмертного полка».

«Если в прошлом году в акции приняло участие порядка 7 тыс человек, то в этом мы ориентируемся примерно на 12 тысяч — с учетом информации о заказах штендеров, количестве звонков, анкет на сайте полка. Кроме того, в этом году порядка 10 предприятий и организаций примут организованное участие в шествии «Бессмертного полка», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Мирошниченко.

Сбор участников начнется в 11:45. При этом организаторы просят ярославцев прибыть к месту построения на общественном транспорте, поскольку все прилегающие улицы будут закрыты для движения машин, а также не брать с собой лишней клади — вход к месту сбора будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

«По мнению правоохранительных органов, это позволит повысить безопасность мероприятия. Рамок будет достаточное количество, чтобы избежать заторов. Кроме того, сотрудники полиции будут работать и ручным оборудованием», — пояснил Алексей Мирошниченко.