Москва, 4 мая, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Итогом зимнего периода обучения в Вооруженных силах России стали контрольные проверки органов военного управления, соединений и воинский частей. Их результаты показали, что группировки войск на всех стратегических направлениях к выполнению поставленных задач готовы. Об этом сегодня, 4 мая, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Тренировка 449-го салютного дивизиона Западного военного округа

Так, в Сухопутных войсках, береговых войсках Военно-морского флота и Воздушно-десантных войсках проведено порядка 1300 командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений, что составляет 35% от общего количества практических мероприятий, запланированных на 2016 год. Это более чем на треть превышает аналогичный показатель 2015 года.

Воздушно-космические силы и морская авиация Военно-морского флота завершили слаживание и выполнили полёты с применением авиационных средств поражения.

Свыше 3000 экипажей подготовлены к ведению боевых действий в любое время суток в сложных метеоусловиях. Показатели их налёта с начала учебного года превысили 120 тысяч часов.

В Военно-морском флоте обеспечена боеготовность около 240 экипажей надводных кораблей и подводных лодок, общая наплаванность которых составила 5 тысяч суток.

Воздушно-десантные войска выполнили порядка 78 тысяч прыжков с парашютом, в том числе в районе Северного полюса на ледовой станции «Купол».

Глава Минобороны РФ поставил задачу тщательно проанализировать результаты зимней боевой учёбы, подготовить штабы, войска и материальную часть к летнему периоду обучения, особенно к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016».