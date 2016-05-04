Москва, 4 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Решению проблемы с очередями в детские сады Тверской области нужно уделить особое внимание, но в целом по стране данная ситуация решена. Об этом 4 мая в ходе встречи с и.о. губернатора Тверской области Игорем Руденей заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«Надо на это обратить внимание, потому что вообще-то мы считаем, что эта проблема в стране в целом решена, за исключением некоторых территорий на Северном Кавказе», — сказал Медведев.

По его словам, требуется «правильным образом вписаться в федеральную программу» по строительству школ, а также получить соответствующие средства.

Помимо этого, Медведев поручил Рудене провести оценку школ для того, чтобы определить, какие из них нужно ввести в ближайшем будущем.

Напомним, ранее в правительстве неоднократно обращали внимание на сложившуюся ситуацию с очередями в детских садах в регионах. По словам региональных властей, данная ситуация постепенно выравнивается.