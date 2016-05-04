Вильнюс, 4 мая, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Спикер Сейма Литвы Лорета Граужинене уверяет, что, когда политический совет правящей коалиции достигнет соглашения по поводу снижения НДС, она постарается, чтобы этот вопрос в срочном порядке был рассмотрен еще во время весенней сессии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 мая.

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«Я надеюсь, что социал-демократы и вернувшийся премьер созовут политический совет. Если будет найдено общее политическое соглашение, так как этих предложений немало, поэтому мы должны определиться, на что конкретно должно снизиться, я точно постараюсь, чтобы в повестке Сейма еще во время весенней сессии в ближайшее время эти вопросы были рассмотрены в срочном порядке», — сказала Граужинене в эфире радиостанции Žinių radijas.

Спикер Сейма сказала, что поддерживает предложения снизить НДС на самые необходимые продукты питания. «Это нужно сделать, так как мы, представители власти, должны обеспечить, чтобы люди могли купить самые необходимые продукты питания по ценам, соответствующим их возможностям. После снижении НДС мы обеспечим стоимость этих продуктов. Без сомнения, это будет зависеть от самих продавцов, насколько честными они будут, будут ли манипулировать снижением НДС. Но это уже и вопросы бизнес-этики, и надеюсь, что мы, живя 26 лет в независимом государстве, понимаем, что действует и бизнес-этика. Если иногда и будет собираться меньше средств в бюджет, то, возможно, они будут целенаправленнее распределяться. Я точно не вижу здесь большого убытка для бюджета», — сказала Граужинене.

Напомним, выборы в Сейм Литвы состоятся осенью 2016 года.